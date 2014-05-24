ليلة_الأبطال - القبض على 3 إسبان بلشبونة

اعتقلت الشرطة البرتغالية في لشبونة ثلاثة مشجعين إسبان أحدهم بتهمة حيازة الألعاب النارية والاثنين الآخرين لاعتدائهما على السلطات، وفقا لما أكدته لـ(إفي) مصادر أمنية.

واعتقلت الشرطة مشجع (50 عاما) أثناء محاولته دخول مقر مهرجان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) في ميدان كوميرسيو، وهو يحمل صواريخ وألعابا نارية.

هذا كما اعتقل الإسبانيين الأخرين فجر اليوم بالقرب من حانة ليلة بتهمة الاعتداء على رجال الشرطة.

ونقل المتهمون إلى المحكمة وفقا للاجراءات القانونية ثم أفرج عنهم بعد ذلك.

ويتواجد عدد كبير من الإسبان بالعاصمة البرتغالية لحضور نهائي دوري الأبطال الليلة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ملعب النور.