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“حماة الوطن” يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة بمصر

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“حماة الوطن” يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة بمصر “حماة الوطن” يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة بمصر

عبد الفتاح وحمدين صباحي

قررت الهيئة العليا لحزب حماة الوطن برئاسة السيد الفريق جلال الهريدى إنشاء غرفة عميات لمتابعة انتخابات الرئاسة المصرية المقرر عقدها يومى 26 و27 من مايو الجارى برئاسة دكتور سمير غطاس نائب رئيس الحزب والأمين العام أسامه حامد ابو المجد وعضوية الهيئة العليا والامانة المركزية.

وأكد محمد الغباشى عضو الهيئة العليا أمين الإعلام أن غرفة العمليات المركزية بالتنسيق والتعاون مع غرف عميات أمانات المحافظات تتابع على مدار الساعة التقارير من المحافظات والتى تضم أكثر من 5000 شاب وفتاة على مستوى الجمهورية ينتشرون فى محيط اللجان العامة والفرعية لتسهيل الوصول للمقار الانتخابية وإدلاء الناخبين بأصواتهم ورصد وتسجيل أى مخالفات أو إعاقة تحدث من أى جهة والعمل على حلها بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة.

وأشار محمد الغباشى إلى أن الحزب سيصدر تقريرا فى نهاية اليومين الأول والثانى وسيظل الحزب متابعا وفى حالة انعقاد مستمر على مدار الساعة حتى إعلان النتائج النهائية.

أ ش أ

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