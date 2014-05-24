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بدء إجراءات إنشاء أكبر مصنع للسكر بالمنيا باستثمارات 6 مليار جنيه

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بدء إجراءات إنشاء أكبر مصنع للسكر بالمنيا باستثمارات 6 مليار جنيه بدء إجراءات إنشاء أكبر مصنع للسكر بالمنيا باستثمارات 6 مليار جنيه

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا أنه هناك إجراءات مكثفة تتخذها المحافظة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار للبدء فى إنشاء أكبر مصنع لبنجر السكر على مساحة 200 ألف فدان باستثمارات عربية قدرها 6 مليارات جنية ويستهدف توفير 50 ألف فرصة عمل.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيرى لمحافظ المنيا بمركز ديرمواس بحضو رئيس المركز والقيادات التنفيذية والمواطنين .
> وقال المحافظ أن هناك خطة لزراعة 400 الف فدان بمحافظة المنيا بالصحراوى الغربى على حدود مراكز ” ديرمواس – وملوى – وأبوقرقاص” وسيتم إتاحة الفرصة للشباب للزراعة والاستثمار بمنحهم 3 أفدنة بحق الانتفاع إضافة لمساحة لبناء منزل لهم.
> وقال المحافظ أن الاوضاع الامنية بالمحافظة شهدت تطور ملحوظ وتم خلال 8 أشهر الماضية اصلاح اقسام الشرطة التى تعرضت للتخريب على يد أنصار الجماعات الارهابية وتم العمل بكامل طاقتها لاستعادة الشعور الامنى لدى المواطنين بالمحافظة.
> وأكد المحافظ ان المصريين يقدمون منذ 30 يونية الماضى ملحمة وطنية فى الحفاظ على وطنهم واستعادة الامن والأمان والقضاء على الارهاب وسوف تشهد الايام القادمة ثمار جديدة من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
> واستمع المحافظ لعدد من شكاوى وطلبات المواطنين وشملت مطالب بتشغيل وحدات صحية تم الانتهاء من انشاؤها وإدراج عدد من المدارس ضمن خطة هيئة الابنية التعليمية الجديدة وإنشاء موقف سيارات جديدة بالمركز إضافة إلى بعض طلبات المواطنين.

 

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