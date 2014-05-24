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“مهذبون” .. مبادرة مجتمعية لارساء دعائم الأخلاق في العالم تستقطب 700 ألف عضو

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أمير الشعراء أحمد شوقى

أمير الشعراء أحمد شوقى

 

كتب : أحمد أشرف

يقول أمير الشعراء أحمد شوقى منبهاً المصريين لضرورة تحلى الشعوب بالأخلاق للحفاظ على أمنها ورقيها وسعادتها: “إنما الأمم الأخلاق ما بقيت ..فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا” .

شهد العالم أجمع بأن ثورة 25 يناير أخرجت للوجود أروع ما فى شعب من أخلاق وسمو وإخلاص وتفانٍ وحب وكرم ونظافة وتسامح وبر، شعر به كل من شارك فيها أو شاهدها أو حتى سمع بها بعد أن كاد العالم، وكاد المصريون أنفسهم يصيبهم اليأس مما كانوا يرونه من الشعب قبل الثورة، نتيجة لما كان يعانيه من فساد أخلاق وتدنى في القيم .

فمن رحم الثورة خرجت العديد من الحركات الشبابية كان من بينها “مهذبون”.

مهذبون

مهذبون

مبادرة “مهذبون”

هي مبادرة مجتمعية من شباب مصرى من مختلف الاتجاهات السياسية بدأت فى الذكرى الاولى من ثورة 25 يناير و تحديدا فى مساء 28 يناير 2012 . بدأت المبادرة بفكرة من ياسر جمال الدين و أسسها عمرو الفص و انضم اليهم سريعا مجموعة من المبادرون المؤمنون بأهمية هذا العمل من بينهم الحسين هيكل و عبير السيد و ماجد صفوت و ايهاب سليمان و زياد زكى و قاموا بتأسيس صفحة على موقع فيس بوك و حساب على موقع تويتر.

استمر انضمام عدد أكبر من المبادرين و شاركوا باخلاص و فاعلية فى دعم المبادرة مما أدى الى زيادة متواصلة فى عدد المعجبين على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تخطت الالاف فى فترة وجيزة.

 

مهذبون على فيسبوك

مهذبون على فيسبوك

“مهذبون” تتحدث عن نفسها

قالت مبادرة “مهذبون” عن نفسها على صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : “رسالة مهذّبون : ارساء دعائم الأخلاق في العالم،هدف مهذّبون : أن تصبح محفزا على إحياء فطرة الرقيب الأخلاقى داخل كل انسان من خلال عمل مؤثر و دائم” .

مهذبون تضم فريق “مطورون”، الذى يختار المعلومات الأخلاقية التي تُنقل للمواطنين، و فريق “مصممون”، المختص بتصميم الصور والملصقات.

و قامت مبادرة مهذبون  بتأسيس ” مهذبون جونيور ” والتي تهتم بزرع الاخلاق فى الأطفال والتأسيس لـ ” مهذب صغير ” وهذا من خلال الاهتمام بأطفال الحضانة والابتدائى والاعدادى والثانوي .

ويستخدم أعضاء “مهذبون” هاشتاج على “تويتر”، والصور على “فيس بوك”، لنشر أفكارهم.

مهذبون على فيسبوك

مهذبون على فيسبوك

“مهذبون” تتحول من صفحة علي فيسبوك لفاعليات على أرض الواقع

خلال عام واحد نجحت الفكرة فى جذب 40 متطوع و 127 ألف متابع للصفحة، وصل الآن إلى 700 ألف ، بالاضافة إلى الإعداد لإشهار مهذبون كجمعية أهلية ، و بعد أن كانت مهذبون مجرد صفحة إفتراضية تحولت لفاعليات وندوات وحلقات تليفزيونية و برنامج إذاعى على راديو العاصمة، و الأهم من كل ذلك هو التغيير الذى أحدثته الصفحة من خلال الدعوة لنبذ الخلاف و قبول الآخر و الدعوة للأسلوب الراقى فى الحوار.

زويل يدعم مهذبون

زويل يدعم مهذبون

مبادرات مهذبون

تتنوع مبادرات مهذبون وتشمل مواقع التواصل الاجتماعى و الانترنت،و الاعلام المدارس و الجامعات.

كما تنظم العديد من المؤتمرات و الندوات، وتنظم فعليات بالمواصلات العامة، و فعاليات رياضية و سياسية و اجتماعية.
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