السيطرة على حريق بـ 5 منازل ونفوق 12 رأس ماشية بالاقصر‎

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الاقصر من السيطرة علي حريق نشب بعدد 5 منازل و5 حظائر ماشية بقرية حمرا دوم بمدينة اسنا جنوب الاقصر .

> كان اللواء مصطفي بكر مدير امن الاقصر قد تلقي اخطار من العقيد محمد عمر مدير ادارة الحماية المدنية يفيد بأحتراق عدد 5 منازل و5 احواش لتربية الماشية ونفوق 12 رأس ماشية دون وقوع اصابات بشرية وكلفت ادارة البحث الجنائي للتحري بالواقعه وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة للتصرف