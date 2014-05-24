4 آلاف متظاهر يطالبون بتقنين الماريجوانا في البرازيل

تظاهر نحو 4 آلاف شخص في برازيليا للمطالبة بتقنين الماريجوانا بالبرازيل على غرار جارتهم اللاتينية أوروجواي، حسبما ذكرت الشرطة.

وجاب المتظاهرون شوارع العاصمة الرئيسية في مظاهرة حملت اسم «مسيرة الماريجونا» مرورا بالبرلمان حاملين حزمة ملفوفة كبيرة ترمز إلى سيجارة الماريجوانا الضخمة.

وانتهت المسيرة بعمل حلقة تعليمية نفى فيها طبيب الأعصاب ريناتو مالشير، الآثار السلبية المزعومة لتناول المارايجونا.

ويرى مارسيلو بيدروسو، أحد منظمي المسيرة، أن تقنين الماريجوانا هو مفتاح التقدم والمضي قدما في حل المشاكل المختلفة في البرازيل.

وضمت المسيرة أعضاء من حركات مختلفة تدعو إلى تقنين الماريجوانا في البلاد، مستشهدين بأوروجواي كأول دولة في العالم تنظم بيع وإنتاج الماريجوانا.

يشار إلى أن هناك ثلاثة مشاريع قانون تتم حاليا مناقشتها على طاولة البرلمان المحلي تهدف إلى إضفاء الشرعية على تناول الماريجونا منها مبادرة شعبية حظت بـ20 ألف توقيع لتقنين المارايجوانا مثل الكحول والتبغ.