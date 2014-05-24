بالفيديو.. التليفزيون الروسي يسخر من العائلة المالكة في بريطانيا

قامت إحدى شبكات التليفزيون الروسي ببث مواد ساخرة تنال من شجرة العائلة المالكة في بريطانيا، حيث اعتبرتها «عائلة نازية»، وذلك عقب أزمة اندلعت بين موسكو ولندن بسبب تشبيه الأمير تشارلز ووريث العرش البريطاني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالزعيم الألماني النازي أدولف هتلر.

وأفادت صحيفة «الجارديان» البريطانية، في تقرير لها السبت، بأن قناة «روسيا اليوم» قالت في أحد برامجها إن «من يعرف النازيين يدرك أنهم العائلة الملكية»، وبثت صورا لدوق «وندسور» وزوجته واليس سيمبسون وهما يزوران «هتلر» في استراحته في اوبرسالزبيرج عام 1937.

وأعادت القناة إلى الأذهان زواج شقيقة دوق أدنبرة، صوفيا، من ضابط بالجيش الألماني، وقالت: «إن الحاضر يذكرنا بتقلد الأمير هاري نجل ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز لزي ضابط نازي في حفل تنكري»، وهي صورة نشرتها صحيفة «ذا صن» في صفحتها الأولى، واعتبرت أن ذلك «إنما يظهر ولعه بالزى النازي حتى وإن كان الأمر مجرد احتفال بعيد الهالووين».

جدير بالذكر أن الأمير تشارلز، البالغ من العمر 65 عاما، قال أثناء رحلة إلى كندا لامرأة يهودية فرت من بولندا أثناء الحرب العالمية الثانية «إن بوتين يفعل تماما مثل ما فعله هتلر».

وأحدثت تعليقات تشارلز، التي قال مصدر ملكي إنها كانت بنية حسنة ولم تكن للنشر، ضجة في بريطانيا، لأنه من غير المتوقع أن يعبر أفراد العائلة المالكة عن آرائهم السياسية علنا.

من جانبها، اعتبرت موسكو أن تصريحات الأمير تشارلز في هذا الشأن محاولة مشينة للنيل من سمعتها بسبب أزمتها مع أوكرانيا.