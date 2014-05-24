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الدقيقة 90 تعود بكوينز بارك رينجرز إلى الدوري الممتاز

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الدقيقة 90 تعود بكوينز بارك رينجرز إلى الدوري الممتاز الدقيقة 90 تعود بكوينز بارك رينجرز إلى الدوري الممتاز

أحرز بوبي زامورا مهاجم كوينز بارك رينجرز هدفا قاتلا في الدقيقة 90 في مرمي ديربي كاونتي، ليقود فريقه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطر التعادل السلبي علي أجواء اللقاء الفاصل المقام على ملعب ويمبلي للصعود إلى الدوري الإنجليزي، حتي نجح البديل زامورا في إحراز هدف "الصعود" لكوينز بارك في أخر دقيقة.

ويعتبر لقاء الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هو أغلي لقاء في العالم، حيث يحصل الفائز علي مايقدر ب134 مليون جنيه استرليني.

ويعود كوينز بارك للدوري الإنجليزي من جديد بعد أن لعب موسم 2010 -2011 في الممتاز للمرة الأولي منذ 15 سنه.

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