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بالصور .. محافظ مطروح يجتمع بلجنتي إنهاء أعمال افتتاح مكتبة مطروح العامة

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بالصور .. محافظ مطروح يجتمع بلجنتي إنهاء أعمال افتتاح مكتبة مطروح العامة بالصور .. محافظ مطروح يجتمع بلجنتي إنهاء أعمال افتتاح مكتبة مطروح العامة

 

عقد اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح إجتماعاً مع لجنتي إنهاء كافة الأعمال والإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بمكتبة مطروح العامة الجديدة لسرعة إفتتاحها قبل نهاية شهر يونيه القادم.

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة السكرتير العام للمحافظة لحصر كافة المطالب الخاصة بالمكتبة والإجراءات الإدارية والمالية للإسراع فى إفتتاح المكتبة, وذلك بالتوافق مع أعمال اللجنة الثانية الفنية المتخصصة برئاسة السكرتير العام المساعد والتى تختص بالعمل الفني التخصصي ووضع تصور للشكل والمكونات لمكتبة مطروح وفق المواصفات الفنية لتنظيم المكتبات وذلك بالرجوع إلى تنظيم المكتبات العامة الأخرى بالقاهرة والإسكندرية مع إستغلال كافة أجزاء المكتبة وفقاً لهدف إنشائها الفني والهندسي والرؤية الفنية للجنة المتخصصة، ووضع المسمي الخاص بكل جزء ليتم التصديق عليه، مع إستعداد المحافظة لإنهاء كافة المخاطبات اللازمة وتلبية المطالب لإفتتاح المكتبة فور إنهاء كافة الإجراءات اللازمة قبل نهاية يونيه القادم.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تكليف مدير لإدارة المكتبة لمتابعة كافة الأعمال والمسئوليات لحين الإنتهاء من الهيكل التنظيمي والوظيفي والإعلان عن الوظائف المطلوبة عن طريق مديرية التنظيم والإدارة .

 

 

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