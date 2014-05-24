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ديفيد بيكهام يُجبر ابنه على العمل نادلاً

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السبت 24-05-2014 17:34

يبدو أنّ نجم كرة القدم David Beckham وزوجته مصمّمة الأزياء Victoria يهتمان كثيراً لتربية أطفالهما، ويخشيان أن تؤثر أموالهما في تنشئتهم.

وفي الإطار، عمد David وزوجته إلى توظيف ابنهما Brooklyn، البالغ من العمر 15 عاماً، نادلاً في مقهى "ويست لندن كوفي" مقابل 19 جنيهاً إسترلينياً يوميّاً.

وبالرّغم من تجاوز ثروة عائلة Beckham الـ 200 مليون جنيه، إلا أنّها أجبرت العائلة Brooklyn على هذه المهنة البسيطة من أجل تعليمه معنى الجهد لكسب المال.

وفي هذا السياق، قالت المتحدّثة الرسمية باسم العائلة: "العائلة تودّ تعليم الابن معنى قيمة المال، وغرس أخلاقيات العمل. نريد أن يكون مثالاً يُحتذى به، من المهمّ العمل بجدّ".

وكان Brooklyn قد جرّب في السابق لعب كرة القدم في مدرسة مانشستر يونايتد وفولام، لكنّه لم يتمكّن من إثبات نفسه كلاعب أساسيّ والسير على خطى والده، لكن الكثيريين يعتقدون أنّ لديه مستقبلاً في مهنة عرض الأزياء.

يُذكر أنّ David Beckham وVictoria قد ارتبطا عام 1998، ولديهما 4 أطفال، وتُعتبر علاقتهما الأنجح في عالم المشاهير.

 

 

 

 

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