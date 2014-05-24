منّة شلبي تواسي ناهد فريد شوقي في جنازة زوجها

لم تكد المنتجة ناهد فريد شوقي تستفيق من فاجعة وفاة ابنها فريد حتّى فارق زوجها المخرج مدحت السباعي الحياة هو الآخر، ليتضاعف حزنها وألمها.

فقد خرجت يوم الخميس جنازة المخرج الرّاحل من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وسط حالة من الحزن الشّديد وبكاء زوجة الفقيد وابنته ناهد السّباعي، فيما حرص عددٌ كبيرٌ من الفنانين على تضميد جرح وألم الاثنتين، كما شاركوهما الصلاة على السّباعي، وقاموا بمواساة أسرته.

وكان من بين الفنانين الحاضرين منّة شلبي، وحسين فهمي، وسمير صبري، ووفاء عامر، وزوجها المنتج محمد فوزي، وعزت العلايلي، وسامح الصريطي، وأحمد السعدني وغيرهم.