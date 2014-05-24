كليب مايا دياب الجديد يرضي "غرورها"

من جديد، تُبهرنا الفنانة مايا دياب بفيديو كليب أغنية "أيوه"، الذي أظهرها "بنت عسل" بجمالها وإطلالتها وحركاتها التي اعتادتها مايا في معظم كليباتها.

تخلل العمل، بإدارة المخرج وليد ناصيف، مشاهد جريئة، عزّز من جرأتها حركات مايا المثيرة ودلعها المنسجم مع كلمات الأغنية، التي تحمل في ثناياها الكثير من النرجسية والغرور.

الكليب، وبرغم أنه لا يحمل أيّ جديد من حيث الفكرة، إلا أن جديده القديم كرّس خصائص مايا الجمالية ونمطها الاستعراضي، الذي لطالما راهنت عليه. وقد نجحت مايا بعملها في دفعنا، نحن المشاهدين، إلى متابعة الأغنية حتى النهاية، برغم ضعف فكرة تصويرها، بما جعل الكليب "ضربة معلم" حقيقية.

يؤخذ على الكليب أنّه بدا لوهلة إعلاناً لشركة Sony، إذ ظهرت مايا في معظم المشاهد، وهي تلتقط صوراً بهاتفها.

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