هاني شاكر يحاول اللحاق بحسين الجسمي

بعد النجاح المذهل الذي حققته أغنية "بشرة خير" للنجم الإماراتي حسين الجسمي، قرّر الفنان هاني شاكر إصدار أغنية جديدة لمصر قام بتسجيلها في "ستوديو Art".

الأغنية هي بعنوان "أدّها وأدود"، من كلمات فوزي إبراهيم وألحان خالد جنيدي وتوزيع خالد نبيل. ويبدو أنّ النّجاح الكبير الذي حققته أغنية الجسمي قد فتح شهيّة العديد من المطربين على تقديم أغانٍ لمصر في الفترة الحالية، فبدأها الفنّان هاني شاكر، بالرغم من هجومه الشديد على أغنية الجسمي، حيث وصفها بأنها تحوّل مصر إلى "كباريه"، معرباً عن استيائه منها، ممّا دفع جمهور حسين الجسمي إلى مهاجمة شاكر بشدّة.

فهل ستحقق أغنية هاني شاكر نفس النّجاح الذي حققته "بشرة خير"، ويكون "أدها وأدود"؟ أم ستظل "بشرة خير" هي أغنية المرحلة الحالية؟

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