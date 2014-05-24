حكومة غزة: مصر تفتح معبر رفح استثنائيًا لسفر المعتمرين مطلع يونيو

قالت وزارة الأوقاف والشئون الدينية، التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة فى قطاع غزة، إنّ السلطات المصرية ستفتح معبر رفح البرى، يوم الأحد الأول من يونيو المقبل، استثنائيًا، لسفر معتمرى القطاع.

وأوضحت الوزارة، فى بيان مساء اليوم السبت، أن السلطات المصرية ستعيد فتح المعبر فى الاتجاهين، لسفر نحو 800 معتمر، ولدخول معتمرين عائدين، فى الأول من يونيو القادم.

وحتى الساعة 15:26 (ت.ج) لم يصدر تعقيب من الجانب المصرى بشأن ما أفادت به حكومة غزة، التى تديرها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن إعادة فتح المعبر استثنائيًا.

وأفادت هيئة المعابر، التابعة لوزارة الداخلية فى حكومة غزة، فى وقت سابق، بأن نحو 15 ألف مسجل من الحالات الإنسانية ينتظرون السفر من خلال معبر رفح البرى.

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