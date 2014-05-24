بالصور.. "شباب بتحب مصر" تحتفل بالأطفال ذوى الإعاقة ومرضى السرطان

أنهت منذ قليل "مؤسسة شباب بتحب مصر" احتفالها للأطفال ذوى الإعاقة والأطفال مرضى السرطان بحديقة الأورمان بالتعاون مع معرض الزهور وجمعية رسالة للأعمال الخيرية فرع المهندسين.

وصرح "أحمد فتحى" رئيس المؤسسة بأن هذه الاحتفالية هى الثالثة للمؤسسة خلال معرض زهور الربيع الممتد حتى نهاية هذا الشهر وبمشاركة 45 طفل من ذوى الاعاقة ومرضى السرطان ومجموعة كبيرة من المتطوعين.

وأضاف "فتحى" أن الهدف من هذه الاحتفالية هى دمج هؤلاء الأطفال فى وسط المجتمع ومحاولة من فريق عمل المؤسسة لرسم بسمة أمل على وجوه الأطفال.

وتضيف "نفرتارى جمال" أنه تم تقسيم الأطفال الى مجموعات صغيرة وكل مجموعه يرافقها مجموعة من المتطوعين وتم اقامة سلسلة من الورش التعليمية التثقيفية لهؤلاء اطفال منها ورش تعليم الفخار وورش تعليم الأورجامى وفن الأركت وتجميع الأشكال والرسم وإعادة تدوير المخلفات وفصل المخلفات من المنبع .

ويضيف "محمد مصطفى" عضو المكتب الفنى مسئول الملف البيئى بالمؤسسة أنه تم تعليم الأطفال الزراعة وقام كل طفل بزراعة نبات وأخده معه للمنزل بعد نهاية اليوم.

وقال "مصطفى" إنه تم تعليم الأطفال أيضا صناعة الفخار وقام كل طفل بصناعة قطعة من الفخار بإستخدام الطين الأسوانى , وأنه تم تعليم الأطفال فن الأورجامى وامكانية بناء بيوت من الكرتون.

واختتم مصطفى تصريحاته بتوجيه الشكر لكل من ساهم فى نجاح اليوم سواء من خلال التطوع والحضور أو عارضى معرض الزهور الذين قدموا هدايا عينية او نباتات للأطفال وبمشاركة ومساهمة من السيد ياسر القاضى عضو مجلس الشعب السابق.