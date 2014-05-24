أخبار عاجلة

صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
مساء الانوار: ذكريات خوان ماكيدا مع ريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

289 مستشار يشرفون على الانتخابات الرئاسية بأسوان

Google+ Print
289 مستشار يشرفون على الانتخابات الرئاسية بأسوان 289 مستشار يشرفون على الانتخابات الرئاسية بأسوان

لجنة الانتخابات الرئاسية – ارشيفية

صرح المستشار جمال عبد العظيم سالم رئيس محكمة أسوان الإبتدائية ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الإنتخابات الرئاسية بمحافظة أسوان أن عدد الناخبين المقيدين فى الجداول الإنتخابية بأسوان بلغ 901 الف و657 ناخب وناخبة سيدلون بأصواتهم فى 8 لجان عامة و 230مركز إنتخابى يضمون 252 لجنة فرعية.

وأضاف المستشار جمال سالم أن عدد القضاة الذين سيشرفون على الإنتخابات الرئاسية بمحافظة أسوان 289 مستشار من مختلف الهيئات القضائية وأن أول فوج من القضاة سيصل مساء اليوم على متن طائرة عسكرية ستتحرك من مطار شرق القاهرة مساء اليوم وسيصل باقى المستشارين صباح الغد​.​

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا