289 مستشار يشرفون على الانتخابات الرئاسية بأسوان

صرح المستشار جمال عبد العظيم سالم رئيس محكمة أسوان الإبتدائية ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الإنتخابات الرئاسية بمحافظة أسوان أن عدد الناخبين المقيدين فى الجداول الإنتخابية بأسوان بلغ 901 الف و657 ناخب وناخبة سيدلون بأصواتهم فى 8 لجان عامة و 230مركز إنتخابى يضمون 252 لجنة فرعية.

وأضاف المستشار جمال سالم أن عدد القضاة الذين سيشرفون على الإنتخابات الرئاسية بمحافظة أسوان 289 مستشار من مختلف الهيئات القضائية وأن أول فوج من القضاة سيصل مساء اليوم على متن طائرة عسكرية ستتحرك من مطار شرق القاهرة مساء اليوم وسيصل باقى المستشارين صباح الغد​.​