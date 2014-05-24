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ضبط أحد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى وبحوزته أسلحة نارية فى الجيزة

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ضبط أحد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى وبحوزته أسلحة نارية فى الجيزة ضبط أحد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى وبحوزته أسلحة نارية فى الجيزة

أرشيفية

نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة فى ضبط أحد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى وبحوزته أسلحة نارية ، وذلك فى إطار الضربات الأمنية الاستباقية التى تستهدف إحباط مخططات عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى للقيام بأعمال عدائية ضد رجال الشرطة.

فقد أكدت تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة قيام اثنين من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى – وهما “يسرى حامد عبداللطيف حامد – 37 سنة” – مقيم بدائرة قسم شرطة ثانى أكتوبر، و “مؤمن حامد عبداللطيف حامد – 37 سنة” – شقيق الأول ، مقيم بذات العنوان بحيازة وتجهيز أسلحة نارية تمهيداً لارتكاب أعمال عدائية ضد رجال الشرطة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمحل سكنهما .. حيث تم ضبط الأول وبحوزته : ٨ فرود خرطوش عيار 12مم و بندقية خرطوش ساقية عيار 12مم محلية الصنع و حزام طلقات خرطوش وسلاح أبيض عبارة عن سنجة و مبلغ مالى قدره ( 53 ألف جنيه).

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. وتكثيف الأجهود الأمنية جهودها لضبط الهارب.
> أ ش أ

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