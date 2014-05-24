الرئيس الروسي للأمير تشارلز: هذه ليست شيم الملوك

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت تشبيه ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز له بالزعيم النازي أدولف هتلر “بغير المقبول”.

ونقلت وسائل الإعلام البريطانية عن بوتين قوله بأن تعليقات أمير ويلز ليست من شيم الملوك.

وكان المتحدث باسم الخارجية الروسية قد صرح بأنه في حال كانت التقارير التي أشارت الى وصف امير ويلز الرئيس الروسي بهتلر دقيقة فإنها “ستكون غير مقبولة ومهينة”.

وذكرت السفارة الروسية في لندن يوم الخميس الماضي إن التعليقات التي نسبت للأمير تشارلز ولى عهد بريطانيا والتي قارن فيها الرئيس الروسي فلادمير بوتين بأدولف هتلر “مخزية”.

وجاءت تصريحات ولي العهد البريطاني خلال زيارته إلى كندا، وحديثه عن الأزمة الأوكرانية لعجوز يهودية فرت من الغزو النازي لبولندا عام 1939.

ومن المقرر أن يلتقي الأمير تشارلز بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فرنسا خلال احتفالات إنزال الحلفاء في شواطىء نورماندي خلال الحرب العالمية الثانية ، ومن المتوقع في حال أثار هذا التصريح جدلا أن يلقي بظلاله على المكان والاحتفالية والحاضرين فيها.

أ ش أ