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عودة حركة القطارات بعد توقفها ساعة ونصف بسبب عطل بالقضبان في قنا

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عودة حركة القطارات بعد توقفها ساعة ونصف بسبب عطل بالقضبان في قنا عودة حركة القطارات بعد توقفها ساعة ونصف بسبب عطل بالقضبان في قنا

عادت حركة القطارات مرة أخرى بعد توقفها لمدة ساعة ونصف بسبب وجود عطل فنى بالقضبان بقرية أبوشوشة بمركز أبوتشت.

كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى إخطارا بتوقف حركة القطارات بأبوتشت.
> كشفت التحريات توقف حركة القطارات بسبب خروج القضبان عن مسارها الطبيعى بقرية أبوشوشة بسبب الحمولة الزائدة للقطار رقم 1529 والذى يضم 126 عربة مما تسبب فى خروج القضبان عن مسارها وتمكن مسئولوا الصيانة بالسكة الحديد من إصلاح العطل لتعود حركة القطارات لطبيعتها بعد توقف دام ساعة ونصف وتحرر محضر بالواقعة لحين إحالتة للنيابة العامة لتتولى التحقيق .

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