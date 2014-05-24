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عزل مساعد أردوغان إثر قيامه بركل محتج معارض بتركيا

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عزل مساعد أردوغان إثر قيامه بركل محتج معارض بتركيا عزل مساعد أردوغان إثر قيامه بركل محتج معارض بتركيا

أرشيفية

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية التركية أن مساعد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي تم تصويره وهو يقوم بركل أحد المحتجين أثناء زيارة للمدينة التي حدثت فيها كارثة منجم الفحم قد تم عزله من منصبه كنائب مدير مكتب رئيس الوزراء.

وكان مقطع مصور قد أظهر يوسف يركيل وهو يركل محتجا كان راقدا على الأرض في قبضة اثنين من رجال الشرطة قد أثار الغضب وأساء لسمعة الزعيم التركي قبيل الانتخابات التي يتوقع أن يخوضها للفوز بمنصب الرئاسة.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية السبت، إن يركيل عزل من منصبه في مكتب أردوغان الأربعاء. وأضافت أنه سيتولى منصبا آخر لم يعلن عنه بعد.

وكان يركيل قد أصدر بيانا أعرب فيه عن ندمه لكنه قال فيه أيضا إنه تعرض للاستفزاز.

 

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