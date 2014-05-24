“مرجان” يقدم إستقالته لمجلس الأهلى

تقدم محمد مرجان مدير مقر النادى الأهلى بمدينة نصر باستقالة رسمية عن الاستمرار فى منصبه، مكتفيا بالمدة التى قضاها فى النادى سواء كمسئول أمنى عن فريق الكرة، أو مدير لفرع الجزيرة أو لفرعى الجزيرة ومدينة نصر، ومن قبلهما مسئول فى قطاع السباحة.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت جدلا بسبب مستقبل مرجان فى الأهلى، فقد قرر المجلس تعيينه مديرا لفرع مدينة نصر، وهو ما لم يرض به مرجان الذى طالب بأن يكون نائبا لمدير عام النادى بجانب منصبه مديرا لفرع مدينة نصر، لكن طلبه قوبل بالرفض، فتقدم باعتذار منذ أيام قبل أن يتقدم باعتذار واستقالة رسمية ظهر اليوم، السبت، تقدم بها لسكرتارية النادى.

وأسند مجلس الإدارة منصب مدير فرع الجزيرة للواء شرين شمس، وفرع مدينة نصر للواء أحمد بكر بشكل مؤقت، وربما يستمر هناك بعد الفترة المؤقتة التى تنتهى فى 30 يونيو المقبل.