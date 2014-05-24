ديربي كاونتي وكوينز بارك رينجرز.. من يكمل عقد الدوري الإنجليزي؟

يكتمل اليوم عقد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2014-2015 بإقامة المباراة النهائية لملحق الصعود بين ديربي كاونتي وكوينز بارك رينجرز.

اللقاء ينطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي ويتأهل الفائز ليصبح الفريق رقم 20 في الدوري الممتاز الذي ينطلق في أغسطس المقبل.

وتأهل فريقا ليستر سيتي وبيرنلي مباشرة للدوري الممتاز باحتلال المركزين الأول والثاني في بطولة الدرجة الأولى The Championship في الموسم المنقضي.

ديربي كاونتي إحتل المركز الثالث في البطولة برصيد 85 نقطة، قبل أن يتفوق على برايتون في نصف نهائي الملحق ذهاباً 2-1 وإياباً 4-1 ليحجز مقعده في المباراة الأخيرة. فيما أنهى كوينز بارك رينجرز الدوري رابعاً قبل أن يهزم ويجان أتلتيك 2-1 في الوقت الإضافي لمباراة الإياب بعد أن كان الذهاب قد انتهى سلبياً.

ديربي كاونتي يسعى للعودة إلى الدوري الممتاز بعد غياب سبع مواسم، حيث كان آخر ظهور له في موسم 2007-2008 حين احتل المركز الأخير برقم قياسي سلبي بلغ 11 نقطة فقط، محققاً فوزاً وحيداً في 38 مباراة كأسوأ رقم في تاريخ البطولة.

ويعود آخر ظهور لديربي كاونتي في مباراة الملحق لموسم 2006-2007 حين تفوق على وست بروميتش ألبيون بهدف وحيد ليصعد للدوري الممتاز قبل أن يعاود الهبوط في الموسم التالي مباشرة.

ويقود الفريق الملقب بـ"الكباش" المدرب الشهير ستيف ماكلارين والذي سبق له تدريب منتخب انجلترا بالإضافة لأندية ميدلسبروه وتفينتي الهولندي (الذي حقق معه لقب الدوري) وفولفسبورج الألماني.

أما كوينز بارك رينجرز فيمني النفس بالعودة للدوري الممتاز بعد أن غاب لموسم واحد منذ هبوطه باحتلاله المركز الأخير في موسم 2012-2013 بالرغم من ضم مالكه توني فرنانديس للعديد من النجوم في ذلك الوقت.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخه التي يخوض فيها كوينز بارك رينجرز مباراة نهائي الملحق. ويقود الفريق فنياً المدرب هاري ريدناب الذي قاد من قبل أندية وست هام وبورتسموث (الذي حقق معه لقب الكأس في 2008) وتوتنام وساوثامبتون.