صلاح يتحدث عن موسمه الأول مع تشيلسي وتعنيف مورينيو ورحيل لويز

تحدث محمد صلاح الدولي المصري وجناح تشيلسي عن أول ستة أشهر له في الدوري الإنجليزي والتي قيمها بالجيدة.

وقال صلاح في معسكر المنتخب المصري في تصريحات تابعها FilGoal.com يوم السبت: "فترة جيدة مع تشيلسي في البداية، حضرت في يناير ولم أشارك ولكن مع مرور الوقت أصبحت أساسيا".

وأضاف "نجت في التسجيل مرتين وصناعة عدد من الأهداف، سعيد للغاية بهذه البداية والفترة المقبلة ستكون أصعب".

واعتمد مورينيو على صلاح أساسيا مع نهاية مباريات تشيلسي في الدوري الإنجليزي، إذ شارك من البداية في ست مباريات.

وأشار "لم نحقق بطولات لأن معظم اللاعبين مازال سنه صغيرا، ولكن مستقبلا سينجح تشيلسي في وجود إدين أزار وأوسكار من تحقيق الألقاب".

نصائح مورينيو

وكانت صحيفة (دايلي ميل) الإنجليزية قد أشارت إلى أن مورينيو عنف صلاح في غرف خلع الملابس بين شوطي إحدى المباريات قائلا له: "استعد لتكون لاعب كرة في الموسم المقبل".

وأوضح صلاح "الناس في مصر كبرت الموضوع"، وتابع "الأمر تخطيته وعلاقتي بمورينيو رائعة حتى أنه نصحني بالتركيز مع منتخب مصر في الفترة المقبلة".

وأردف "تأقلمت سريعا مع الفريق، الجميع يحبني ولا توجد أي عنصرية .. أعيش حياة هادئة".

وعن رحيل ديفيد لويز أكد "سنفتقده في تشيلسي، هو شخصية رائعة ومحبوب من الجميع".