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رئيسة الحزب الإجتماعي الحر تطالب بإلغاء جامعة الأزهر ومدينتها الجامعية

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رئيسة الحزب الإجتماعي الحر تطالب بإلغاء جامعة الأزهر ومدينتها الجامعية رئيسة الحزب الإجتماعي الحر تطالب بإلغاء جامعة الأزهر ومدينتها الجامعية

طالبت الدكتورة عصمت الميرغنى رئيسة الحزب الإجتماعى الحر بإلغاء جامعة الأزهر ومدينتها الجامعية وتحويل وتوزيع طلابها إلى جامعات فى إطار المربع السكنى لمحافظتهم.

وأضافت الميرغنى أن ذلك يعد أمراً هاماً عقب قيام الطلاب بأعمال الشغب داخل جامعة الازهر والمدينة الجامعية مؤخراً, حيث أن الطلاب ليس عليهم رقابة من أسرهم وعودتهم إلى محافظتهم ستجعل الأهل يراقبون إنصراف وحضور أولادهم والإشراف على جدولهم الدراسي.

وفى سياق آخر طالبت الميرغني بالإفراج عن جميع سجناء الرأى من الطلاب وغيرهم الذين لا تشوبهم شبهة العنف والترويع، و حصر جميع الأسماء المتواجدة لتنفيذ عقوية الحبس الإحتياطي لكى لا يكون هناك إسم يسقط من بين هذه الأسماء و يحرم من تنفيذ العدالة.

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