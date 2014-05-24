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سمير عدلى: نواجه صعوبات للإستخرج تأشيرات مباراة تشيلى

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سمير عدلى: نواجه صعوبات للإستخرج تأشيرات مباراة تشيلى سمير عدلى: نواجه صعوبات للإستخرج تأشيرات مباراة تشيلى

 


> اكد سمير عدلى المدير الادارى بالمنتخب الوطنى أنه بصدد الانتهاء من إستخراج تأشيرات 42 لاعبا لمنتخب الفراعنة تمهيدا للسفر إلى تشيلي ولندن يوم 27 الشهر الجارى.

ويخوض مباراتيين وديتيين امام تشيلي يوم 30 مايو الجارى على ملعب سانتياجو وامام جامايكا يوم 5 يونيو المقبل بلندن استعدادا لتصفيات امم افريقيا بالمغرب 2015.

وقال عدلى فى تصريحات خاصة لـوكالة “ona” نسابق الزمن للانتهاء من استخراج تأشيرات السفر لبعثة المنتخب من اجل السفر الى تشيلي ولندن لافتا الى ان الامور الادارية تواجه بعض الصعوبات للانتهاء منها خلال التواجد بالسفارة.

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أونا

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