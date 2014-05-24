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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا بالسعودية إلى 179 والإصابات إلى 558

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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا بالسعودية إلى 179 والإصابات إلى 558 ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا بالسعودية إلى 179 والإصابات إلى 558

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 179 حالة وفاة والاصابات إلى 558 إصابة بالفيروس المسبب لمتلازمة الشرق الاوسط التنفسية وذلك منذ ظهور المرض فى سبتمبر 2012.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم إن العدد الكلي للحالات المؤكدة خلال 24 ساعة بلغ 4 حالات وبلغ العدد الكلى للوفيات حالة واحدة ضمن الحالات المسجلة سابقا ليرتفع عدد الاصابات إلى 558 اصابة توفى منهم 179 حالة وفاة حتى الآن.

وأضافت أن الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليا هى حالتان ،مشيرة إلى أن ملخص الوضع الصحى للحالات المصابة هى حالة مستقرة ، حالتان لاتوجد لديها أعراض ،حالة واحدة في العناية المركزة بالمدينة المنورة والرياض.

أ ش أ

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