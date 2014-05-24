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الحزب الإجتماعى الحر يطالب الحكومة بتوزيع طلاب جامعة الأزهر على فروعها بالمحافظات

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الحزب الإجتماعى الحر يطالب الحكومة بتوزيع طلاب جامعة الأزهر على فروعها بالمحافظات الحزب الإجتماعى الحر يطالب الحكومة بتوزيع طلاب جامعة الأزهر على فروعها بالمحافظات

الدكتوره عصمت الميرغنى رئيسه الحزب الاجتماعى الحر

طالبت الدكتوره عصمت الميرغنى رئيسه الحزب الاجتماعى الحر ، حكومة المهندس إبراهيم محلب بالتدخل لوقف نشاط العناصر التخريبية بجامعة الأزهر و مدينتها الجامعية وإغلاق مؤقت للمدينة واتخاذ إقرارات على طلاب المدن الجامعية بعدم ممارسة أية أنشطة خلال الدراسة تتسم بالعنف واستخدامه ضد المدنيين المسالمين وكذلك رجال الأمن وتحويل وتوزيع طلاب جامعة الأزهر على فروع الجامعة فى إطار المربع السكنى بمحافظات الجمهورية .

و قالت الدكتوره الميرغنى – فى تصريح لها اليوم السبت – إن ذلك هام بعد ما بدأ يحدث داخل جامعة الأزهر و المدينة الجامعية
> من أعمال شغب من الطلاب و ذلك لأن الطلاب ليس عليهم رقابه من أهلهم وعودتهم إلى محافظتهم تجعل الأهل يراقبون إنصراف وحضور أولادهم ومع من يتقابلون ومع من يتحدثون و الإشراف على جدولهم الدراسي فالألاسره سواء الأم أو الأب هى التى تعانى من جراء القبض على أابنائهم فى حاله إلقاء القبض عليهم بسبب أعمال الشغب التى يمارسونها.

و فى سياق آخر طالبت الميرغني بالإفراج عن جميع سجناء الرأى من الطلاب وغيرهم الذين لا تشوبهم شبهه العنف و الترويع ، وحصر جميع الأسماء المتواجده لتنفيذ عقوبة الحبس الاحتياطي لكى لا يكون هناك اسم يسقط من بين هذه الأسماء و يحرم من تنفيذ العداله.

أ ش أ

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