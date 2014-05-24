وسائل الإعلام الأجنبية تركز على رفض المفتى تحريم المشاركة بالانتخابات

أبدت وسائل الإعلام الأجنبية اهتماما ملحوظا بكلمة فضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام – مفتى الجمهورية - للشعب المصرى، بمناسبة الانتخابات الرئاسية التى يبدأ التصويت فيها الاثنين المقبل.

وأبرزت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، وهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" دعوة فضيلة المفتى للشعب المصرى للمشاركة بقوة وإيجابية فى الانتخابات الرئاسية القادمة مراعاة لمصلحة البلاد واستقرارها، وتأكيده على أن المشاركة فى الانتخابات مسئولية جسيمة تقع على المواطنين تجاه بلدهم ووطنهم لا ينبغى لهم تجاهلها أو إدارة ظهورهم لها.

وأوضح بيان لدار الإفتاء اليوم أن وسائل الإعلام الأجنبية، اهتمت بتنديد ورفض مفتى الجمهورية لتلك الآراء باطلة التى تحرم المشاركة فى الانتخابات، معتبرا أنها محاولة لفرض آراء شاذة الهدف منها هو بث الفتنة وروح الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وأن هذه الأقوال التى تطلق تحت مسمى الفتوى تفتقر إلى المعايير المعتبرة فى إصدار الفتوى التى من أهمها إدراك الواقع ومراعاة المآلات والمقاصد وتحقيق مصالح البلاد والعباد، كما أنها فى الأصل دعوات تخريب وتحريض على الفوضى.

ونقل الإعلام الغربى مناشدة فضيلة المفتى للمصريين جميعًا بأن يحكم كل منهم ضميره ويختار من تتوافر فيه شروط القيادة والقدرة على إدارة شئون البلاد والعباد والالتزام بما ستسفر عنه نتائج هذه الانتخابات.

وذكرت وسائل الإعلام الأجنبية قول مفتى الجمهورية بأنه على يقين بأن المشهد المرتقب فى السادس والسابع والعشرين من الشهر الجارى سيكون انطلاقة قوية لعودة الاستقرار لمصر.