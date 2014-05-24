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"التعليم": مناهج العام المقبل ستتضمن الحديث عن المفاهيم السكانية

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"التعليم": مناهج العام المقبل ستتضمن الحديث عن المفاهيم السكانية "التعليم": مناهج العام المقبل ستتضمن الحديث عن المفاهيم السكانية

أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أن اللجنة المشتركة مع المجلس القومى للسكان، تعمل على تضمين المفاهيم السكانية بالمناهج الدراسية للعام الدراسى 2014/2015، ومن أهم هذه المفاهيم الزيادة السكانية والنمو السكانى، والخصائص السكانية، قضايا الصحة الإنجابية، العنف بأشكاله (ضد الطفل ـ ضد المرأة)، قضايا الشباب، حقوق الطفل وحقوق المرأة، الحد من الزواج المبكر، والصحة.

وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية، أن دمج المفاهيم السكانية فى المناهج الدراسية هو ربط للتعليم بالواقع، وأن إدراج تلك المفاهيم بالمناهج الدراسية من شأنه زيادة وعى وإحساس طالب اليوم، وهو رجل وقائد المستقبل، بخطورة المشكلات السكانية وأثرها السلبى على تحقيق التقدم والرقى الذى ينشده للمجتمع.

وأشار أبو النصر إلى أنه عند توافر الوعى لدى الطالب، فإن ذلك يخلق اتجاهاً إيجابياً تجاه هذه المشكلة ويجسد ذلك فى سلوكه، موضحا أن ذلك يأتى ضمن اهتمام الوزارة بتحقيق تطوير حقيقى للعملية التعليمية والاستفادة من تضافر الجهود بالمشاركة مع جميع المؤسسات والوزارات المختلفة.

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