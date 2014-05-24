"العدل": آشتون تقدمت باعتذار رسمى بعد تحققها من "إعدام إخوان المنيا"

قال المستشار عبد العظيم العشرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، إن كاثرين آشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية فى الاتحاد الأوروبى، تقدمت باعتذار رسمى للوزارة وللقضاء المصرى بعد أن تحققت من طبيعة أحكام إعدام إخوان المنيا، والتى قد انتقدته فور صدوره.

وأضاف العشرى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة الآن"، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الاعتذار تم إرساله عن طريق وزارة الخارجية ونشره على مستوى السفارات المصرية فى دول الغرب، مشيرًا إلى أن الرأى العام الغربى كان لديه اعتقادات بأن تنفيذ حكم الإعدام سيتم تنفيذ فور صدوره.

وتابع المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، أن القاضى لا يراقبه إلا الله ولا ينتمى لفصيل معين، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لم تتدخل من بعيد أو من قريب فى شئون السلطة القضائية.