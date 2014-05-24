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12 مولد وكشافات طوارئ تعمل اتوماتيكيا بالجان الفرعية للانتخابات الرئاسية بسوهاج‎

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12 مولد وكشافات طوارئ تعمل اتوماتيكيا بالجان الفرعية للانتخابات الرئاسية بسوهاج‎ 12 مولد وكشافات طوارئ تعمل اتوماتيكيا بالجان الفرعية للانتخابات الرئاسية بسوهاج‎

 

أكد المهندس البدرى مصطفى رئيس قطاع التشغيل والصيانة بقطاع كهرباء محافظة سوهاج لوكالة “اونا” أنه تم رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى خلال أيام الانتخابات الرئاسية يومى الاثنين والثلاثاء القادمين حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات، سواء من ناحية التغذية الكهربائية أو مراجعة كافة التوصيلات بلجان الاقتراع الفرعية والفرز، لافتًا إلى أنه تم توفير ماكينات طوارئ (مولدات) بكل مركز بما يعادل 12 مولد بالاضافة الى توفير كشافات طوارئ تعمل اتوماتيكيا حال انقطاع التيار الكهربائى لاى سبب في لجان الانتخابات الفرعية هذا بالاضافة الى عدد اخر من المولدات سوف يتم تزويد لجان الفرز بها.
> وأشار إلي أنه سيتم إخراج اللجان الانتخابية من خرائط تخفيف الأحمال كما يحدث مع المستشفيات وأقسام الشرطة ومحطات المياه فضلاً عن إنشاء غرفة عمليات مركزية خلال أيام الانتخابات والفرز، وتوفير فنيين متخصصين في المواقع للتدخل السريع .

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أونا