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حزب التجمع بالسويس ينعي الكاتب الصحفى الراحل سعد هجرس

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حزب التجمع بالسويس ينعي الكاتب الصحفى الراحل سعد هجرس حزب التجمع بالسويس ينعي الكاتب الصحفى الراحل سعد هجرس

أصدر حزب التجمع بالسويس بيان ظهر اليوم ينعي من خلاله الكاتب والصحفي والسياسي سعد هجرس الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 68 عاما بمستشفى المعادى العسكرى بعد صراع طويل مع المرض.

قال عبد الحمدي كمال عضو المكتب السياسي لحزب التجمع أن هجرس كان عضو بالمكتب السياسي معهم وكان دائما صاحب رؤية وفكر ومعروف بأنه يساري من الطراز الأول وكان الراحل معروف عنه دماسة الخلق ، مقدما لأسرته العزاء ولأسرة اليسار المصري وحزب التجمع بالقاهرة وجميع المحافظات العزاء.

وأوضح أن هناك وفدا من تجمع السويس سوف يغادر للقاهرة لتقديم العزاء لأسرة هجرس بالتنسيق مع جميع اعضاء المكتب السياسي بحزب التجمع.

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