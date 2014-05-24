محافظات الجمهورية تنهى استعداداتها لإجراء الانتخابات الرئاسية

أنهت محافظات الجمهورية استعدادتها لإجراء الانتخابات الرئاسية، المقررة يومي الاثنين والثلاثاء القادمين.

ففى محافظة كفر الشيخ، عقد المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عدة لقاءات مع كل من المستشار محمد الفقى ممثلا عن اللجنة العليا للانتخابات والمستشار العسكري للمحافظة، واللواء عادل النطاط مدير أمن كفر الشيخ، ورؤساء الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية بالمحافظة، لوضع خطة الاستعدادات التنظيمية والأمنية وكيفية تذليل العقبات أمام جمهور الناخبين حتى يتفرغوا للانتخابات.

وأمر المحافظ، بتوفير مولدات كهرباء بمقر اللجان تحسبا لانقطاع التيار الكهربائي لأي سبب، بالإضافة إلى توفير خطوط اتصال مباشرة باللجان، وتجهيز سيارات الإسعاف اللازمة أمام اللجان العامة، وإعلان حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية، وتوفير الأدوية والإسعافات اللازمة، مشدداً على توفير أماكن انتظار الناخبين خارج اللجان والالتزام بالحياد التام، وعدم التدخل في سير العملية الانتخابية.

وقد تم تشكيل غرفة عمليات مركزية، بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية، لتلقى شكاوى المواطنين، والعمل على حلها فورا بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

يذكر أن عدد اللجان الفرعية، على مستوى المحافظة، بلغ 582 لجنة، و14 لجنة عامة، وعدد الدوائر الانتخابية 529 دائرة ، وعدد الناخبين يبلغ مليونا و974 ألفا و372 ناخبا.

وفى محافظة الشرقية، تم إعداد 1041 مركزا انتخابيا يضم 23 لجنة عامة و1156 لجنة فرعية ، وصرح المستشار عبده عطية الأدون رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية واللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالشرقية، بأنه تم انتداب 1322 عضوا بالهيئات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية، منهم 70 قاضيا احتياطيا، لمواجهة أي ظرف طارئ، يعاونهم نحو 4700 موظف من الهيئات التابعة لوزارة العدل والوحدات المحلية، كأمناء ومساعدين للجان.

وقال إنه سيتم غدا الأحد تسليم المظاريف الخاصة ببطاقات الاقتراع إلى أعضاء الهيئات القضائية، حتى تبدأ اللجان عملها في موعدها المحدد صباح بعد غد الاثنين.

> وصرح اللواء طارق ربيع مساعد مدير أمن الشرقية للشئون الإدارية، بأنه تم إعداد 3 ملايين و681 ألفا و189 بطاقة اقتراع وتسليمها للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، لتسليمها لرؤساء اللجان.

وأوضح أنه تم تزويد اللجان بالصناديق الزجاجية الشفافة والأحبار الفوسفورية والأقلام اللازمة لعملية التصويت والاقتراع السري، فضلا عن توفير مقاعد لكبار السن للتيسير عليهم أثناء الإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى تسليم اللجان للقوات المسلحة لتأمينها بالتعاون مع أجهزة الشرطة.

وصرح اللواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية، بأنه تم إعداد خطة متكاملة لتأمين الانتخابات الرئاسية والقضاة المشرفين عليها، بالتنسيق مع القوات المسلحة، تتضمن تكثيف التواجد الأمني داخل اللجان وخارجها، ونشر خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية أمام كل لجنة، وتشكيلات أمنية على الطرق الرئيسية والفرعية بالمدن والقرى لتأمين الناخبين.

وقال إنه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين القوات المسلحة والشرطة، لتلقي أي بلاغات من رؤساء اللجان أو المواطنين، وسرعة التعامل معها بمجموعات من قوات الانتشار السريع.

أما في محافظة الفيوم، فأكد المحافظ الدكتور حازم عطية الله، أنه شرح لوفد الاتحاد الأوروبي استعداد المحافظة لتقديم كل سبل الدعم للوفد للمرور على المقار واللجان الانتخابية للتأكد من جاهزيتها، ومتابعة عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج.

من جانبه، أكد اللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم أن المحافظ أصدر تعليمات لرؤساء الوحدات المحلية بتوفير المولدات الكهربائية اللازمة لإنارة المقار الانتخابية وعددها 344 مقرا انتخابيا تضم 420 لجنة لمواجهة أية حالات لانقطاع التيار الكهربائي، وكذلك إنشاء سرادقات تجهز بكراسي لكبار السن تستوعب 60 كرسيا ، وقد تم إنشاء غرف عمليات بكل مركز إداري ووحدة محلية لمواجهة أية حالات محتملة لقطع الطرق.

وقال – في تصريح له اليوم – إن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالفيوم يبلغ مليونا 656 ألفا و809 ناخبين بخلاف الوافدين، يدلون بأصواتهم أمام 420 لجنة موزعة علي مراكز المحافظة.

من جانبه، أكد اللواء الشافعي حسن أبو عامر مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم أنه بدأ بالفعل تنفيذ خطة تأمين مقار الانتحابات الرئاسية ولجان التصويت من الخارج بالتنسيق مع القوات المسلحة اعتبارا من أمس الجمعة بغرض المحافظة على الأمن بالشوارع والميادين الرئيسية بالإضافة إلى “قوات الردع ” الخاصة بالقوات المسلحة تنتشر لأول مرة للتدخل السريع ومواجهة حالات الطوارئ ومواجهة أي مخططات لإفساد العملية الانتخابية.

وقال الدكتور مدحت محمد شكري وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إنه تم إعلان حالة الاستعداد القصوي بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية والمراكز الطبية وإلغاء أجازات الأطباء.

وفى محافظة المنوفية، صرح الدكتور أحمد شيرين فوزي محافظ المنوفية، بأنه تم إنهاء تجهيز 1310 لجان فى 604 مقرات انتخابية لاستقبال مليونين و350 ألف ناخب وناخبة الذين لهم حق التصويت بالمحافظة .. مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام للمحافظة بشبين الكوم و10 غرف بالوحدات المحلية بالمراكز برئاسة رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة سير الانتخابات وتلقى البلاغات والتعامل الفوري معها.

وقال المحافظ إنه تم توفير مولدات كهربائية بجميع المقرات لاستخدامها في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو أي أعطال مفاجأة ..مشددا علي رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة بالقرب من اللجان الانتخابية وتذليل كل العقبات التي تعوق تصويت الناخبين.

من جانبه، قال المستشار وائل عمران نائب رئيس اللجنة العامة بالمنوفية إنه تم انتداب 666 قاضياً من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة للإشراف علي العملية الانتخابية منهم 60 قاضياً احتياطيا للظروف الطارئة وتسليم 3500 موظف من أمناء اللجان الفرعية خطابات اللجان .. مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمقر مجمع المحاكم بشبين الكوم برئاسة المستشار أشرف قنديل رئيس محكمة شبين الكوم لمتابعة أية معوقات تعوق العملية الانتخابية والتأكد من حسن سير عملية التصويت.

وفى محافظة البحيرة ، أكد المحافظ اللواء مصطفى هدهود أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للتيسير على المواطنين الناخبين ..مشيرا إلى أنه تم تجهيز 716 مركزا انتخابيا يضم 887 مقرا انتخابيا موزعا على المدارس في 15 مركزا إداريا، ويضم 18 قسم شرطة لاستقبال 3 ملايين و423 ألفا و285 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت من أبناء المحافظة.

وقال المحافظ – فى تصريحات صحفية له اليوم – إنه تم تكليف الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالمتابعة والمرور على جميع المراكز الانتخابية ومقار اللجان بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنها: التربية والتعليم، والصحة، والزراعة، والإصلاح الزراعي، والمنطقة الأزهرية.

وأشار إلى أنه تم ربط غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية بالمراكز والقرى لسرعة اتخاذ القرار وحل أية مشكلة تطرأ ، كما تم التأكيد على أعمال الإنارة داخل اللجان الفرعية والعامة وبفناء المدارس وأمامها بالتنسيق مع شبكات توزيع الكهرباء بالوحدات المحلية، وتدبير عدد كاف من الكشافات الكهربائية البديلة وذلك بالتنسيق مع الإدارات التعليمية ورؤساء الوحدات القروية كاحتياطي لمجابهة أي طوارئ مع وجود مسئول للصيانة داخل كل مدرسة.

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع الحماية المدنية لتوفير سيارة إسعاف وإطفاء بجوار اللجان الفرعية والعامة، وتجهيز مبيت بالمقار الانتخابية للقوات المسلحة والشرطة التي تقوم بتأمين اللجان مع عدم السماح بأية أجازات خلال فترة الانتخابات في قطاعات (الحماية المدنية، الصحة، الإسعاف).

أ ش أ