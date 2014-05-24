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وزير التربية والتعليم: تضمين المفاهيم السكانية بالمناهج الدراسية

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وزير التربية والتعليم: تضمين المفاهيم السكانية بالمناهج الدراسية وزير التربية والتعليم: تضمين المفاهيم السكانية بالمناهج الدراسية

الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أن اللجنة المشتركة مع المجلس القومي للسكان، تعمل على تضمين المفاهيم السكانية بالمناهج الدراسية للعام الدراسي 2014/2015 ، وذلك فى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بتحقيق تطوير حقيقي للعملية التعليمية والاستفادة من تضافر الجهود بالمشاركة مع جميع المؤسسات والوزارات المختلفة.

ومن أهم هذه المفاهيم الزيادة السكانية والنمو السكاني، والخصائص السكانية، قضايا الصحة الإنجابية، العنف بأشكاله (ضد الطفل ـ ضد المرأة)، قضايا الشباب، حقوق الطفل وحقوق المرأة، الحد من الزواج المبكر، والصحة.

وقال أبو النصر إن دمج المفاهيم السكانية في المناهج الدراسية هوربط للتعليم بالواقع، وأن إدراج تلك المفاهيم بالمناهج الدراسية من ش أنه زيادة وعى وإحساس طالب اليوم، وهو رجل وقائد المستقبل، بخطورة المشكلات السكانية وأثرها السلبي على تحقيق التقدم والرقى الذي ينشده للمجتمع.

و أضاف أنه عند توافر الوعي لدى الطالب، فإن ذلك يخلق اتجاهاً ايجابياً تجاه هذه المشكلة ويجسد ذلك في سلوكه.

أ ش أ

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