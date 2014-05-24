ضبط 650000 علبة سجائر مهربة بالدقهلية



> تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط تاجر وصاحب مكتب أستيراد وتصديرلتهريبهم كميات كبيرة من السجائر بطريقة غير مشروعة.

تلقى اللواء حسن عبد الحى مديرأمن الدقهلية أخطارا من أدارة شرطة التموين بورود معلومات أكدتها التحريات السرية عن قيام كلا من صاحب مكتب استيراد وتصديروصاحب محل لتجارة السجائربتهريب صفقة من السجائر أنواع (هتمان زرقاء -9×9ناينxناين -افالون) داخل حاويتين واردة عبر ميناء بور سعيد محملة بكميات من الكسبرة الحصى داخل اجوله واردة من الإمارات العربية المتحدة (دبى) فى مقدمة الحاويات وخلفها كميات كبيرة من السجائر المنوة عنها وذلك بقصد التموية على الأجهزة الرقابية والتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية مستغلين انشغال الأجهزة الأمنية فى ترتيبات تامين الانتخابات الرئاسية

> وعلية .

تشكلت حملة تموينية برئاسة العميد مدير إدارة شرطة التموين وضباط الإدارة بالاشتراك مع البحث الجنائى ومباحث قسم أول المنصورة وأسفرت الجهود عن ضبط المتحرى عنهم واخرين استعدادا لتفريغ حمولة السيارات وتم ضبط عدد 500 كرتونه سجائر هتمان زرقاءx50 وقاروصة x10 علبة باجمالى عدد 250000علبةوعدد 600 كرتونة سجائر 9×9 ناين ناينx50 قاروصة x10علبة باجمالى عدد 300000علبةوعدد200 كرتونة سجائر افالون x50 قاروصة x10 علبة باجمالى عدد 100000علبةوعدد 2600 جوال كسبرة حصى x15 كجم باجمالى وزن 39 طن وارد من الأمارات العربية المتحدة (دبى) استيراد شركة الفاروق للاستيراد والتصديرباجمالى مضبوطات قدرها 1300 كرتونه سجائر باجمالى عدد 65000 قاروصة باجمالى عدد 650000 علبة سجائر (هتمان-9×9ناينxناين)-افالون) وعدد 39 طن كسبرة حصىبالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 والقانون رقم 118 لسنة 1975 والقانون رقم 291 لسنة 2010والقانون رقم 154 لسنة 2007 والقانون رقم 281 لسنة 1994 والقانون رقم 67 لسنة 2006 والقرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994 وتحرر المحضر رقم 10093 جنح قسم أول المنصورة لسنة 2014.