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حبس 14 اخوانيًا لمدة عامين سنتين بتهمة خرق قانون التظاهر

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حبس 14 اخوانيًا لمدة عامين سنتين بتهمة خرق قانون التظاهر حبس 14 اخوانيًا لمدة عامين سنتين بتهمة خرق قانون التظاهر

 


> قضت محكمة جنح الاربعين بالسويس عصر اليوم السبت حبس 13 متهم تم ضبطهم منذ شهرين ومتهم اخر بقضية اخري تم ضبطه من شهر بمعاقبتهم بالبحس عامين بتهمة التظاهر بدون تصاريح ومخالفتهم لقانون تنظيم التظاهر والتحريض على العنف.

كانت قوات الشرطة بالسويس قد ألقت القبض على المتهمين، خلال تواجدهم بمحيط تظاهرات الجماعة الارهابية خلال الفترة الماضية، بتهمة المشاركة فى تظاهرات الاخوان والتحريض على العنف والتعدي على قوات الجيش والشرطة.

كانت احيلت القضية لمحكمة جنح الاربعين برئاسة المستشار أحمد البكري وسكرتارية شعبان محمد وقضت اليوم بحبسهم عامان لمخالفتهم قانون التظاهر واثارة الذعر بين المواطنين والتحريض على العنف.

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