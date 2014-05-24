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“جنح الدقي” تقضي بحبس عماد أديب سنة وكفالة في قضيتي تبديد منقولات

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“جنح الدقي” تقضي بحبس عماد أديب سنة وكفالة في قضيتي تبديد منقولات “جنح الدقي” تقضي بحبس عماد أديب سنة وكفالة في قضيتي تبديد منقولات

 

 

قضت محكمة جنح قسم الدقي برئاسة المستشار حازم حشاد، رئيس المحكمة وبحضور مصطفى اللمعي، وكيل النيابة، وياسر حمدي، أمين السر، بمعاقبة الإعلامي عماد الدين عبدالحي مصطفى أديب، رئيس مجلس إدارة جريدة نهضة ، غيابيا، بالحبس 6 أشهر وكفالة 500 جنيها، وتعويض مؤقت للمدعي المدني 500 جنيه وإلزامه بالمصروفات المدنية والجنائية وأتعاب المحاماة والمصاريف، في قضية تبديد منقولات ونفس الحكم في دعوى أخرى مماثلة.

الحكم صدر لصالح ميشيل ميلاد، المحرر بجريدة نهضة مصر، في قضية تبديد لمنقولات بمقر جريدة نهضة مصر رقم 1401 لسنة 2014 جنح الدقي، والتي تم الحجز عليها تنفيذا لحكم قضائي سابق، صدر لصالح المدعي بالحق المدني، بصرف مستحقات قدرها 3 آلاف جنيها وتعويض قدره 8 آلاف جنيها نتيجة الفصل التعسفي.

وقال عماد مرجان، المحامي بالفيوم، وكيل المدعي بالحق المدني، أن المحكمة عاقبت الإعلامي عماد الدين عبدالحي مصطفى، في قضيتي التبديد للمنقولات رقمي 1401 لسنة 2014 و1402 لسنة 2014 جنح الدقي، بالحبس 6 أشهر وكفالة 500 جنيها وتعويض مدني مؤقت لموكلي 5001 جنيها في كل من القضيتين، بعد إمتناع المدعى عليه عن سداد 11 ألف جنيها لصالح موكلي، تنفيذا للحكمين القضائيين 1249 لسنة 2008 عمال الجيزة، و3130،3173 لسنة 127 إستنئناف القاهرة، مأمورية إستئناف الجيزة، حيث تم الحجز على منقولات مقر الجريدة لحين السداد، وعند جلسة البيع بالمزاد العلني، لم تجد إدارة التنفيذ المنقولات في مقره، فتم تحرير محضر تبديد بالمنقولات المثبتة، وأحيلت إلى محكمة جنح الدقي والتي قضت بالحبس غيابيا ضد الإعلامي عماد الدين عبدالحي مصطفى، وأضاف محامي الموكل، أن الحكم واجب النفاذ بمجرد صدوره، لحين الطعن عليه بالمعارضة، والتي توقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فيها، ويصبح أديب مطلوب لتنفيذ الحكم حاليا.

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