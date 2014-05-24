ليلة_الابطال - جماهير ريال مدريد ترى إسكو أفضل معوض لشابي ألونسو

(إفي): كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم أن جماهير ريال مدريد ترى أن إسكو هو البديل الأمثل لشابي ألونسو في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يخوضه الميرينجي في وقت لاحق اليوم أمام أتلتيكو مدريد في العاصمة البرتغالية لشبونة.

ويغيب ألونسو بعد حصوله على بطاقة صفراء ثالثة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته صحيفة (آس) الإسبانية إلى أن الجماهير قررت الدفع بإيسكو في هذا المركز، متفوقا على أسيير إياراميدني وكاشيميرو وسامي خضيرا.

وترى جماهير الريال التشكيلة الأساسية كالتالي: حراسة المرمى: إيكر كاسياس.

الدفاع: داني كاربخال (على حساب ألبارو أربيلوا) وفابيو كوينتراو (على حساب مارسيلو) وسرخيو راموس وبيبي، الذي تفوق على رافائيل فاران بفارق ضئيل في الاستطلاع.

خط الوسط: لوكا مودريتش وأنخل دي ماريا وإيسكو (متفوقا بفارق كبير على اياراميندي وكاشيميرو وخضيرا).

الهجوم: كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وكريم بنزيمة.

وفي المقابل، قررت جماهير أتلتيكو مدريد الدفع بدييجو كوستا وأردا توران أساسيين منذ بداية اللقاء، رغم أنهما تعرضا لاصابتين الأسبوع الماضي في مواجهة برشلونة في الليجا.

وجاءت التشكيلة التي وضعتها جماهير أتلتيكو كتالي: في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: خوانفران توريس وجواو ميراندا ودييجو جودين وفيليبي لويس، دون منافسة تذكر من البدلاء.

خط الوسط: كوكي وتياجو وجابي وأردا، رغم وجود منافسة شديدة مع البدلاء.