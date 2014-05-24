ليلة_الابطال - تقارير.. توران خارج تشكيلة أتليتكو

(إفي): أفادت تقارير إخبارية اليوم السبت أن التركي أردا توران، لاعب وسط أتلتيكو مدريد قد يغيب عن التشكيلة الأساسية التي يخوض بها الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

وأشارت صحيفة (آس) الإسبانية إلى أن توران قد يغيب عن التشكيلة الأساسية نظرا لأنه لم يكن بحالة جيدة خلال التدريبات التي أجراها "الروخيبلانكوس" الجمعة في ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وأوضحت الصحيفة أن راؤول جارسيا قد يدخل التشكيلة الأساسية لأتلتيكو بدلا من توران، الذي تعرض لاصابة عضلية الأسبوع الماضي أمام برشلونة في الليجا، ويبدو أنه لم يتعاف منها حتى الآن بشكل كامل.

وأضاف المصدر أن المدير الفني لأتلتيكو مدريد دييجو سيميوني قد لا يغامر بالدفع بتوران ودييجو كوستا منذ بداية اللقاء.

ويسعى ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتحقيق اللقب العاشر له في دوري الأبطال، فيما يسعى أتلتيكو مدريد بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه، مستغلا الدفعة المعنوية التي تلقاها بالتتويج بالليجا للمرة الأولى منذ 18 عاما على حساب برشلونة.