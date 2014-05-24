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#ليلة_الابطال - ملك إسبانيا وزوجته يحضران النهائي في لشبونة

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#ليلة_الابطال - ملك إسبانيا وزوجته يحضران النهائي في لشبونة #ليلة_الابطال - ملك إسبانيا وزوجته يحضران النهائي في لشبونة

(إفي): يحضر العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس وقرينته الملكة صوفيا مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التي تقام في وقت لاحق اليوم في العاصمة البرتغالية لشبونة بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد على رأس وفد رسمي إسباني.

ويضم الوفد كذلك رئيس الإسبانية ماريانو راخوي ووزيري الخارجية مانويل جارسيا مارجايو والتعليم والثقافة والرياضة خوسيه اجناسيو فيرت ورئيس حكومة إقليم مدريد اجناسيو جونزالز وعمدة مدريد آنا بوتيا.

ومن المقرر أن يحضر رئيس البرتغال انيبال كافاكو سيلفا المباراة.

ويسعى ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتحقيق اللقب العاشر له في دوري الأبطال، فيما يسعى أتليتكو مدريد بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه، مستغلا الدفعة المعنوية التي تلقاها بالتتويج بالليجا للمرة الأولى منذ 18 عاما على حساب برشلونة.

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