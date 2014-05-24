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#ليلة_الابطال - صحيفة.. بنزيمة مستعد للمخاطرة من أجل المشاركة بالنهائي

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#ليلة_الابطال - صحيفة.. بنزيمة مستعد للمخاطرة من أجل المشاركة بالنهائي #ليلة_الابطال - صحيفة.. بنزيمة مستعد للمخاطرة من أجل المشاركة بالنهائي

(إفي): كشفت تقارير اخبارية اليوم أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة مستعد للمخاطرة بخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد رغم عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي يعاني منها.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن بنزيمة يرغب في خوض المباراة مهما "تكلف الأمر"، لذا فقد قبل حقنه بمسكنات تخفف الالام التي يشعر بها كي يقدم المستوى المطلوب في المباراة.

ولكن الأمر، وفقا للصحيفة، بات في يد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال.

ويسعى ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتحقيق اللقب العاشر له في دوري الأبطال، فيما يسعى أتلتيكو مدريد بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه، مستغلا الدفعة المعنوية التي تلقاها بالتتويج بالليجا للمرة الأولى منذ 18 عاما على حساب برشلونة.

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