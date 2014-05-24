كهربا يسافر إلى سويسرا للاتفاق مع جراسهوبرز

يسافر محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب إنبي الشاب إلى سويسرا من أجل الخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود مع فريق جراسهوبرز.

وكان اللاعب قد فسخ تعاقده مع لوزيرن لأسباب أخلاقية بحسب ما جاء من تصريحات مسؤوليه الرسمية، وهو ما نفاه اللاعب لاحقا.

وكشف اللاعب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عن أنه سافر إلى سويسرا من أجل الخضوع للكشف الطبي، والاتفاق مع جراسهوبرز.

وحصل كهربا على إذن من حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي لترك المعسكر، والسفر إلى سويسرا.

وكان كهربا قد لعب مع لوزيرن 19 مباراة في الدوري السويسري سجل فيها سبعة أهداف وصنع واحدا في الموسم الماضي.