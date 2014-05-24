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#ليلة_الابطال - شوستر: ريال مدريد سيفوز ويتسيد أوروبا

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#ليلة_الابطال - شوستر: ريال مدريد سيفوز ويتسيد أوروبا #ليلة_الابطال - شوستر: ريال مدريد سيفوز ويتسيد أوروبا

(إفي): توقع الألماني بيرند شوستر المدير الفني السابق لمالاجا الإسباني فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد، مؤكدا أنه "سيتسيد" القارة العجوز "طوال سنوات".

وقال شوستر، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، "منذ 2002 ينتظر ريال مدريد الفوز بلقبه العاشر في دوري الأبطال. أسفر هذا عن ضغط لا يصدق. سيكون الفوز باللقب تحريرا للفريق" من هذه الضغوط.

وأوضح "ريال مدريد لن يكون عليه استثمار الملايين مجددا، فلديه البنية. اذا استمر مستوى فريق النجوم على الوضع الحالي، سيتسيد الريال أوروبا طوال سنوات"، مشيرا إلى أن "الميرينجي" سيفوز على "الروخيبلانكوس" بهدف دون رد.

وأضاف "اذا نزل دييجو كوستا بديلا أو حتى منذ البداية في أرضية الملعب، فسيغامر بمشاركته في مونديال البرازيل. لا يمكنني أن أتخيل هذا بسهولة".

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