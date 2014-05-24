ليلة_الابطال - راؤول: ريال مدريد ولد لمثل هذه المباريات

(إفي): أكد راؤول جونزالس، أسطورة ريال مدريد الإسباني السابق أن الفريق "ولد لخوض مثل هذه النهائيات"، وذلك في كلمات تحفيزية أدلى بها لجماهير النادي الملكي في العاصمة لشبونة، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا الليلة.

وقال جونزالس، "ولد الريال لخوض مثل هذه النهائيات"، مشيرا "نحن الفريق الوحيد الذي فاز بالبطولة تسع مرات"، حيث يسعى الفريق منذ سنوات لتحقيق لقبه العاشر في البطولة القارية الأهم على مستوى الأندية.

من جانبه أشار بريدراج "بيدجا" مياتوفيتش، لاعب الريال السابق والذي سجل هدف الفوز باللقب السابع في دوري الأبطال، "أتمنى أن يتكرر الانجاز" وأن يحقق الريال اللقب العاشر "من أجل الجميع".

وفيما يسعى الريال بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتحقيق اللقب العاشر، يأمل أتلتيكو بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه، مستغلا الدفعة المعنوية التي تلقاها بالتتويج بالليجا للمرة الأولى منذ 18 عاما على حساب برشلونة.