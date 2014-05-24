مسؤول تركي: 20 هزة ارتدادية وقعت عقب زلزال «إيجه»

أعلن رئيس دائرة الزلازل في إدارة الكوارث والحالات الطارئة التركية «آفاد»، مراد أونلو، أن 20 هزة ارتدادية بلغت درجاتها بين 2.8 و 5.3 على مقياس ريختر وقعت عقب زلزال ضرب منطقة بحر إيجه، مشيرًا إلى أن أكبرها سجل في خليج «ساروس»، شمال غرب تركيا، بقوة 5.3 درجة.

وأوضح «أونلو» أن زلزالاً بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة بحر إيجه، غرب جزيرة «كوكجه»، بـ40 كيلومترًا، وبعمق 25 كيلومترًا، لافتاً إلى أن الهزة الارتدادية التي وقعت في خليج «ساروس» جاءت عقب الزلزال بـ8 دقائق.

وفي السياق ذاته، أعلنت «آفاد» أن أضراراً طفيفة وقعت في أسطح بعض الأبنية في جزيرة «كوكجه»، وولاية «أدرنة»، ولم تتسبب بأي خسائر بشرية، وأن سكان مدن «جناق قلعة» و«أدرنة» و«إسطنبول» ومناطق بحر «إيجه ومرمرة» أحسوا بهزات الزلزال، بحسب بيان صادر عن دائرة الزلازل في «آفاد».

من جانب أخر، قال والي جناق قلعة، أحمد شنار، معلقًا على حادثة الزلزال: «50 مصابًا قدموا إلى المستشفيات جراء الزلزال، وهناك إصابات طفيفة جراء حالة الهلع التي أصيبوا بها، وليس بينها أي إصابة خطيرة تهدد الحياة، بحسب المعلومات التي تلقيناها من المستشفيات»، وذلك في تصريح صحفي في مديرية إدارة الكوارث والحالات الطارئة في الولاية.