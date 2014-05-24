أظهري جمالك باستخدام كريم الأساس

يعتبر حلم الكمال من الأحلام التي تراود جميع السيّدات من مختلف الأعمار، بالرغم من استحالة حدوثه، ذلك أنّ المشاهير الذين يظهرون على شاشات التلفاز وفي المجلات ليسوا بالصورة الكاملة التي نراها. ولكن يمكن لفنّ المكياج أن يقوم بإخفاء الكثير من عيوب البشرة. وبشكل عام، كي تتمتّعي، سيدتي، بأكبر قدر ممكن من الرضا والثقة بالنفس، قومي بإبراز ما تحبّينه في نفسكِ، بدلاً من محاولة مداراة ما لا تحبّينه.

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ولأنّ كريم الأساس يعتبر أساس المكياج، إحرصي على وضع كريم النهار قبل تطبيق كريم الأساس كي يسهل توزيعه. وأهمّ خطوة في وضع كريم الأساس، هي أن يتمّ توزيعه بعناية، كي لا يظهر أي موضع بلون مختلف، وبالتالي يظهر المكياج ملطّخاً أو مترسّباً في ثنيات التعبير بالوجه.

وبناء على تحليل أجراه معهد مستحضرات التجميل في ألمانيا، يصلح المكياج السائل للسيّدات ذوات البشرة الجافة، بينما يناسب المكياج الكريمي السيدات ذوات البشرة العاديّة، أما ذوات البشرة الدهنيّة أو الزيتيّة، فعليهنّ استعمال البودرة. وبالإضافة إلى ذلك، تلعب طبيعة البشرة دوراً هاماً. فالسيدات اللواتي يعانينّ من مواضع غير مستوية، يكفيهنّ كريم نهاري ذو صبغة ملوّنة. أما من تعاني بشرتها من بقع لونيّة داكنة، فيمكنها استعمال مكياج تمويه كثيف للغاية، ولكن يجب وضعه بمنتهى الدقّة على المناطق المعيبة فقط، وألا يتمّ تغطية مساحات كبيرة من البشرة به.

ومن المهمّ أن يتمّ وضع المستحضر بحركات دائريّة، وأن يتمّ المسح على الأنف، كي يستقرّ المكياج جيّداً، مع مراعاة عدم وضع المكياج بشكل مكثّف في هذه المنطقة. وكي لا تنشأ مناطق انتقاليّة على حواف الوجه، ينبغي وضع طبقة رقيقة من المكياج على الذقن والأصداغ، مع مراعاة توزيعها جيّداً باتّجاه العنق.

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