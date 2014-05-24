أخبار عاجلة

صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
مساء الانوار: ذكريات خوان ماكيدا مع ريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

أظهري جمالك باستخدام كريم الأساس

Google+ Print
أظهري جمالك باستخدام كريم الأساس أظهري جمالك باستخدام كريم الأساس

السبت 24-05-2014 15:22

يعتبر حلم الكمال من الأحلام التي تراود جميع السيّدات من مختلف الأعمار، بالرغم من استحالة حدوثه، ذلك أنّ المشاهير الذين يظهرون على شاشات التلفاز وفي المجلات ليسوا بالصورة الكاملة التي نراها. ولكن يمكن لفنّ المكياج أن يقوم بإخفاء الكثير من عيوب البشرة. وبشكل عام، كي تتمتّعي، سيدتي، بأكبر قدر ممكن من الرضا والثقة بالنفس، قومي بإبراز ما تحبّينه في نفسكِ، بدلاً من محاولة مداراة ما لا تحبّينه.

قد يعجبك: لمن كان أفضل مكياج في "كان" 2013؟
ولأنّ كريم الأساس يعتبر أساس المكياج، إحرصي على وضع كريم النهار قبل تطبيق كريم الأساس كي يسهل توزيعه. وأهمّ خطوة في وضع كريم الأساس، هي أن يتمّ توزيعه بعناية، كي لا يظهر أي موضع بلون مختلف، وبالتالي يظهر المكياج ملطّخاً أو مترسّباً في ثنيات التعبير بالوجه.
وبناء على تحليل أجراه معهد مستحضرات التجميل في ألمانيا، يصلح المكياج السائل للسيّدات ذوات البشرة الجافة، بينما يناسب المكياج الكريمي السيدات ذوات البشرة العاديّة، أما ذوات البشرة الدهنيّة أو الزيتيّة، فعليهنّ استعمال البودرة. وبالإضافة إلى ذلك، تلعب طبيعة البشرة دوراً هاماً. فالسيدات اللواتي يعانينّ من مواضع غير مستوية، يكفيهنّ كريم نهاري ذو صبغة ملوّنة. أما من تعاني بشرتها من بقع لونيّة داكنة، فيمكنها استعمال مكياج تمويه كثيف للغاية، ولكن يجب وضعه بمنتهى الدقّة على المناطق المعيبة فقط، وألا يتمّ تغطية مساحات كبيرة من البشرة به.
ومن المهمّ أن يتمّ وضع المستحضر بحركات دائريّة، وأن يتمّ المسح على الأنف، كي يستقرّ المكياج جيّداً، مع مراعاة عدم وضع المكياج بشكل مكثّف في هذه المنطقة. وكي لا تنشأ مناطق انتقاليّة على حواف الوجه، ينبغي وضع طبقة رقيقة من المكياج على الذقن والأصداغ، مع مراعاة توزيعها جيّداً باتّجاه العنق.

 

تابعي أيضاً:

خدعة سحريّة بالكحل الأبيض على طريقة النجمات

بالصور:هل شامات النجمات وهمية أم حقيقية؟

لعبة الألوان: موضة مكياج هذا الصيف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي