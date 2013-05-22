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مفاعل نووي موجود على صدع ناشط في اليابان

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مفاعل نووي موجود على صدع ناشط في اليابان مفاعل نووي موجود على صدع ناشط في اليابان

كتب : أ ف ب الأربعاء 22-05-2013 21:32

رأت السلطة المسؤولة عن تنظيم النووي في اليابان أن مفاعلاً من محطة تسوروغا النووية (غرب) موجود على صدع ناشط ما يعني انه من المرجح وقف العمل به.

والقرار الذي أعلنته هذه السلطة ويشكل سابقة منذ تأسيسها بعد كارثة فوكوشيما في مارس 2011 يدخل في إطار سلسلة تحقيقات في سلامة المحطات النووية.

ووافقت السلطة على استنتاجات مجموعة خبراء مفادها أن الصدع الذي يقع تحت المفاعل رقم 2 من محطة تسوروغا ناشط ويمكن أن يهدد الموقع في حال حصول زلزال .

وستكون حكومة شينزو أبي المؤيدة للنووي، مرغمة على رفض طلب إعادة التشغيل التي سترفعها الشركة المستثمرة "جابان اتوميك باور".

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