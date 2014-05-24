وزيرة التضامن تترأس أول اجتماع لمجلس صندوق مكافحة الإدمان بحضور «ساويرس»

عقد مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان اجتماعًا، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، السبت، بمقر الوزارة، بحضور ممثلي وزارات الدفاع والعدل والداخلية والصحة والسكان والإعلام، بالإضافة إلى النيابة العامة، وعدد من الشخصيات العامة التي انضمت للتشكيل الجديد لمجلس إدارة الصندوق، ومن بينها المهندس نجيب ساويرس.

وأوضحت «والي» خلال اللقاء أن هدف الاجتماع مراجعة نشاط الصندوق خلال الفترة الماضية، واستعراض خطة عمله خلال العام المالي 2014/ 2015، التي تتضمن إطلاق عدد من المبادرات الهامة تهدف إلى القضاء على المخدرات وتقليل الطلب عليها من الشباب ورفع الوعي العام في المجتمع.

وأضافت وزيرة التضامن أن المبادرات تتضمن تفعيل الحملة الإعلامية للوقاية من الإدمان، التي أعدها الصندوق، وبثها في عدد من القنوات الفضائية بدءً من رمضان القادم بدعم من القطاع الخاص في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات الكبرى، وتدشين أول مبادرة للتوعية الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتصميم أول دليل إلكتروني للتوعية بمشكلة الإدمان قائم على ألعاب وأنشطة تفاعلية جاذبة للنشء.

وأشارت إلى إنشاء أول قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة بشأن المشكلة وتكون النواة الأساسية لها بيانات المسح الوطنى الشامل بشأن التدخين وتعاطي المخدرات الذي أعده مجلس وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية في نشاط الصندوق ودعم رابطة متطوعي الصندوق، التي تضم 26 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، وتنفيذ أنشطة وقائية متنوعة يقوم بتنفيذها الشباب على مستوى 1500 مدرسة و300 مركز شباب و50 كلية تكنولوجية تابعة لوزارة التعليم العالي، مع متابعة دمج المكون التعليمي للوقاية من الإدمان بمناهج مرحلة التعليم الأساسي، الذي أعده الصندوق بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وأعلنت وزارة التعليم تبنيها له.

وأوضحت أن المبادرات تتضمن التوسع في خدمات الخط الساخن (16023) لتقديم البرامج العلاجية والتأهيلية مجاناً لمرضى الإدمان، ويستهدف الصندوق خلال المرحلة القادمة مد الخدمة بشكل لا مركزي في عدد من محافظات الصعيد المحرومة من هذه الخدمة ومنها محافظات أسيوط والأقصر وأسوان.