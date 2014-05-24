الجيش الوطني الليبي بقيادة «حفتر» ينفي بدء عملية باسم «الكرامة» في درنة

نفى الرائد محمد الحجازي، الناطق الرسمي باسم ما يسمى «الجيش الوطني وعملية الكرامة» بقيادة اللواء متقاعد، خليفة حفتر، القائد السابق للقوات البرية للجيش الليبي، ما تردد على لسان الجيش عن بدء عملية عسكرية باسم الكرامة في درنة شرق ليبيا.

وقال في اتصال مع موقع «بوابة الوسط» الإلكتروني الليبي، السبت: «ما يجري في درنة هو عمليات نوعية للجيش الوطني، ولم نعلن عن بدء عمل عسكري شامل بعد».

يذكر أن ما يسمى «الجيش الوطني الليبي» أطلق عملية «كرامة ليبيا» في بنغازي ضد من يصفهم بالمتطرفين في السادس عشر من الشهر الحالي.