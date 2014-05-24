بعد فشل انتخاب خليفة له: الرئيس اللبناني يغادر القصر الرئاسي

ودَّع الرئيس اللبناني ميشال سليمان، السبت، رفاقه في نهاية ولايته التي استمرت ستة أعوام وسط أزمة بشأن اختيار خليفة له في البلد المقسم.

وقال «سليمان» لنحو 420 شخصية سياسية لبنانية وأجنبية في خطابه الوداعي: «يهدد الفراغ الرئاسي النظام السياسي لاسيما إذا كان مقصودًا بسبب انقسامات أو نوايا خفية».

وأضاف: «الحوار هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمات. وحدتنا الوطنية تمثل أولوية، ويتعين أن نمنع أنفسنا من التدخل في بلداننا المجاورة».

ولم تشارك حركة «حزب الله الشيعية» الموالية لسوريا في المراسم التي أقيمت في القصر الرئاسي في شرق بيروت.

وسليمان على خلاف مع حركة «حزب الله» بعد أن أعلنت الحركة اللبنانية المتشددة العام الماضي أنها تقاتل إلى جانب القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد ضد المعارضين وأغلبهم من السنة الذين يسعون للإطاحة به.

ومازالت الفصائل السياسية اللبنانية تواجه خلافات بشأن اختيار رئيس توافقي بعدما فشل البرلمان مرارًا في انتخاب خليفة لسليمان.

وتنجم الأزمة من انقسامات عميقة زادت سوءًا بسبب توترات طائفية بسبب الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات في سوريا بين التكتلين السياسيين الرئيسيين في لبنان، وهما تحالف 8 مارس ومعسكر 14 مارس الذي يؤيده الغرب.

وفي غياب خليفة لسليمان ستمرر صلاحياته إلى حكومة رئيس الوزراء تمام سلام.

وبموجب النظام السياسي لتقاسم السلطة في لبنان يجب أن يكون الرئيس مسيحيًّا مارونيًّا، بينما رئيس الوزراء مسلم سُنّي، ورئيس البرلمان شيعي.